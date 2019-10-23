الأمم المتحدة: إنشاء "فريق رفيع المستوى" لمساعدة النازحين

نيويورك/ محمد طارق/ الخليج 365
أعلنت الأمم المتحدة، الأربعاء، عن إنشاء "فريق رفيع المستوى معني بالنزوح الداخلي، لإيجاد حلول لحالات المشردين، وتخفيف التأثير على ملايين الأشخاص المتضررين".
وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة الدولية، أنطونيو غوتيريش، إن "الفريق رفيع المستوى سيعمل على زيادة الاهتمام والدعم العالميين بالمشردين، ووضع توصيات ملموسة للدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة وغيرها من أصحاب المصلحة المعنيين، لتحسين النهج والاستجابة لهذه القضية".
وأضاف حق، خلال مؤتمر صحفي: "سيعلن الأمين العام قريبًا عن أعضاء الفريق المتوقع أن يبدأ عمله أوائل عام 2020، وأن يقدم توصياته الي الأمين العام خلال عام من اجتماعه الأول".
وتابع: "يصادف اليوم الذكرى العاشرة لاعتماد اتفاقية الاتحاد الإفريقي لحماية ومساعدة المشردين داخليًا في إفريقيا".
وأوضح أن هذه "الاتفاقية، المعروفة على نطاق واسع باسم اتفاقية كمبالا، تعد الصك الأول والوحيد على نطاق القارة، وهو الصك الملزم قانونًا لحماية السكان الأصليين، ومساعدة المشردين داخليًا".
واستدرك: "ولكن في جميع أنحاء العالم، استمرت أعداد المشردين داخليًا في الزيادة خلال السنوات الأخيرة، حيث تم تشريد أكثر من 41 مليون شخص، بحلول نهاية عام 2018؛ بسبب النزاعات المسلحة والعنف".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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