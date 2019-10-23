صور الإرهابي "أوجلان" تثبت العلاقة بين "بي كا كا" و "ي ب ك"

رأس العين / الخليج 365

فندت صور زعيم الإرهابيين "عبد الله أوجلان" المعلقة في أبنية ومراكز التدريب لتنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، بالمناطق التي تمت السيطرة عليها ضمن عملية "نبع السلام"، ما تقوله البلدان الغربية أن هناك فرقا بين "بي كا كا" و"ي ب ك" الإرهابيين.

ورصدت كاميرا الخليج 365، صور "أوجلان" معلقة في مكاتب ومراكز ومبانٍ كان التنظيم الإرهابي يستخدمها في مدينة رأس العين، التي تم تطهيرها من الإرهاب في إطار عملية "نبع السلام".

وأظهرت المشاهد العديد من الكتب التابعة لزعيم الإرهابيين على رفوف مكتبة داخل مركز تدريبي.

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كما توجد في أبنية التنظيم، العديد من الصور المعلقة لقتلاهم، ورايات التنظيم، ووثائق حول أنشطة تمويله.

والخميس الماضي، توصلت أنقرة وواشنطن إلى اتفاق لتعليق عملية "نبع السلام" العسكرية، يقضي بأن تكون المنطقة الآمنة في الشمال السوري تحت سيطرة الجيش التركي، وانسحاب العناصر الإرهابية من المنطقة، ورفع العقوبات عن أنقرة.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أطلق الجيش التركي، بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على "الممر الإرهابي"، الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.