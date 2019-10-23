تشييع فلسطيني استشهد برصاص إسرائيلي قبل عام على حدود غزة

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365

شيّع العشرات من الفلسطينيين، مساء الأربعاء، جثمان شاب استشهد برصاص الجيش الإسرائيلي قبل نحو عام، قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية (المسؤولة عن التواصل مع إسرائيل)، أن السلطات الإسرائيلية سلّمت، الأربعاء، جثمان الشهيد عماد خليل شاهين (17 عاما)، الذي قُتل برصاص الجيش الإسرائيلي قبل نحو عام، إلى عائلته عبر معبر "بيت حانون" (إيرز)، شمالي القطاع.

وأدى المشيعون صلاة الجنازة على جثمان الفلسطيني "شاهين"، في مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة، قبل أن يُوارى الثرى في مقبرة المخيم.

وحمل المشاركون بالجنازة الأعلام الفلسطينية، ورددوا هتافات غاضبة تدين "الجرائم" الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، وتطالب بمحاكمة قادة الجيش الإسرائيلي.

واستشهد شاهين، بعد إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي، قرب السياج الفاصل شرقي المحافظة الوسطى من القطاع، في 3 نوفمبر/ تشرين ثاني 2018، وتم احتجاز جثمانه، آنذاك. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.