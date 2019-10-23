إيران ترحب بالاتفاق التركي الروسي حول سوريا

إسطنبول/ مصطفى مليح أهصهالي/ الخليج 365

رحبت إيران بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين تركيا وروسيا حول سوريا.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية عباس موسوي، الأربعاء، في بيان على موقع الوزارة الالكتروني.

وقال موسوي: " ترحب إيران بجميع المبادرات الرامية إلى تعزيز سلامة الأراضي والسيادة الوطنية وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة".

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وأضاف:"نعتبرالاتفاق الذي تم التواصل إليه بين روسيا وتركيا لإنهاء الصراع شمالي سوريا، خطوة إيجابية من أجل ضمان الاستقرار والطمأنينة".

وأعرب موسوي عن أمله في أن يضمن الاتفاق إزالة مخاوف تركيا، وتعزيز وحدة التراب السوري وسيادته الوطنية، مشيرًا إلى أنهم يمكن أن يساعدوا من أجل إقامة حوار بين أنقرة ودمشق في إطار اتفاقية أضنة".

ولفت إلى أن انسحاب القوات الأمريكية من المنطقة، سيسهم في جلب الأمن والاستقرار لها.

والثلاثاء، استضافت مدينة سوتشي قمة تركية روسية انتهت بالتوصل لاتفاق حول انسحاب تنظيم "ي ب ك" الإرهابي بأسلحته عن الحدود التركية إلى مسافة 30 كم خلال 150 ساعة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.