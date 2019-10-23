مصارف لبنان تعلن الاستمرار بالإغلاق‎ الخميس

بيروت/ يوسف حسين/ الخليج 365

أعلنت جمعية المصارف في لبنان الاستمرار بإقفال أبواب البنوك، الخميس، في انتظار استتباب الأوضاع العامة بالبلاد.

جاء ذلك في بيان مقتضب، الأربعاء، تلقت الخليج 365 نسخة منه.

ومنذ صباح الجمعة الماضي، قرر مجلس الوزراء اللبناني إغلاق المصارف، وذلك بعد اندلاع احتجاجات في البلاد رفضا لضرائب فرضتها الحكومة في موازنة 2020، قبل أن ترتفع سقف مطالبها إلى إسقاط النظام الحاكم.

ووفق وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، ترأس رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري اليوم، اجتماعاً لجنة وزارية لدرس الإصلاحات المالية والاقتصادية التي أقرها في موازنة العام المقبل، والبدء بتنفيذها.

وحددت الحكومة اللبنانية الخميس موعداً لعقد جلسة لمجلس الوزراء، للمباشرة بتنفيذ قرارات الورقة الإصلاحية التي قدمها الحريري تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية.

والإثنين، أعلن الحريري إقرار مجلس الوزراء موازنة العام 2020 بدون إقرار ضرائب جديدة، مع إقرار بنود عدة وصفها بالإصلاحية، من ضمنها خفض رواتب النواب والوزراء، وإلغاء وزارة الإعلام ومؤسسات وصفها بغير الضرورية.

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