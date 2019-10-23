مقتل 3 عراقيين وإصابة رابع بانفجار في كركوك

صحيفة الخليج الالكترونية أفادت مصادر عراقية في قيادة شرطة كركوك اليوم الأربعاء بمقتل ثلاثة مدنيين وإصابة رابع بانفجار عبوة ناسفة في إحدى القرى غربي مدينة كركوك 250كم شمالي بغداد. وأوضحت المصادر أن عبوة ناسفة زرعها عناصر بتنظيم داعش في الطريق المؤدي لقرية سراي الفضل في ناحية الرياض استهدفت سيارة كانت تقلهم مما أدى الى مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة رابع بجروح. انشر الخبر :

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