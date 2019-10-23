- 1/2
- 2/2
فافي الألمعي
حصدت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير ، المستوى الذهبي في برنامج الحوارات الطلابية، والذي أقيم في مدينة نيوم الحالمة، بمشاركة الطالب عبدالرحمن العمري ،من ثانوية الملك عبدالله ، والطالب أسامة الفيفي من ثانوية الأبناء الثالثة بخميس مشيط ، فيما حقق الطالب محمد سعد القحطاني من ثانوية الملك سعود بالمضة ، المستوى ذاته في التصفيات الأولية لمنافسات اللغة العربية ، فيما تأهل للتصفيات النهائية التي ستقام في محافظة رجال ألمع خلال الأسبوع الجاري ، بإشراف مشرفي النشاط الثقافي الأستاذ عبدالله الشهراني ، والأستاذ سليمان الحفظي .
ويهدف برنامج ” الحوارات الطلابية ” إلى نشر ثقافة الحوار ، وبناء شخصية الطالب وتعزيز القيم ، فيما تهدف منافسات اللغة العربية إلى تنمية الاعتزاز باللغة العربية ، وإذكاء روح التنافس بين طلاب المرحلة الثانوية .
من جهته هنَّأ مدير عام التعليم الأستاذ سعد الجوني، الطلاب ، ومدارسهم ، وأولياء أمورهم ، وإدارة النشاط ، لقاء هذا الإنجاز، الذي يُضاف إلى سلسلة من المراكز المتقدمة التي حققتها الإدارة على المستويين الوطني والعالمي
انشر الخبر :
كانت هذه تفاصيل خبر المستوى الذهبي لتعليم عسير في ” الحوارات الطلابية “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.