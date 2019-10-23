المستوى الذهبي لتعليم عسير في ” الحوارات الطلابية “

فافي الألمعي

حصدت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير ، المستوى الذهبي في برنامج الحوارات الطلابية، والذي أقيم في مدينة نيوم الحالمة، بمشاركة الطالب عبدالرحمن العمري ،من ثانوية الملك عبدالله ، والطالب أسامة الفيفي من ثانوية الأبناء الثالثة بخميس مشيط ، فيما حقق الطالب محمد سعد القحطاني من ثانوية الملك سعود بالمضة ، المستوى ذاته في التصفيات الأولية لمنافسات اللغة العربية ، فيما تأهل للتصفيات النهائية التي ستقام في محافظة رجال ألمع خلال الأسبوع الجاري ، بإشراف مشرفي النشاط الثقافي الأستاذ عبدالله الشهراني ، والأستاذ سليمان الحفظي .

ويهدف برنامج ” الحوارات الطلابية ” إلى نشر ثقافة الحوار ، وبناء شخصية الطالب وتعزيز القيم ، فيما تهدف منافسات اللغة العربية إلى تنمية الاعتزاز باللغة العربية ، وإذكاء روح التنافس بين طلاب المرحلة الثانوية .

من جهته هنَّأ مدير عام التعليم الأستاذ سعد الجوني، الطلاب ، ومدارسهم ، وأولياء أمورهم ، وإدارة النشاط ، لقاء هذا الإنجاز، الذي يُضاف إلى سلسلة من المراكز المتقدمة التي حققتها الإدارة على المستويين الوطني والعالمي