أمير عسير يدشن حملة التوعية بسرطان الثدي والتطعيم ضد الأنفلونزا

ابها

أشاد الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير بما تقوم به وزارة الصحة ممثلة في المديرية العامة للشؤون الصحية بعسير من جهود في توعية المجتمع كافة بأهمية الوقاية من سرطان الثدي والأنفلونزا الموسمية.

جاء ذلك خلال تدشين سموه للحملة الوطنية للتوعية بسرطان الثدي والحملة الوطنية للتطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية مساء اليوم, في مجمع الراشد مول التجاري بأبها؛ والتي تستمر خمسة أيام.

وفور وصول سموه مقر الحفل تجول في المعرض المصاحب للحملة وما تقوم به من جهود لتوعية كافة فئات المجتمع, ثم انطلقت الحملة بأول جرعة ضد الأنفلونزا الموسمية لسموه؛ ثم شاهد الحضور خلال الحفل الخطابي عرضاً مرئياً عن الحملة والفئات المستهدفة؛ ثم ألقى مدير عام الشؤون الصحية بعسير خالد بن عايض عسيري كلمة أوضح خلالها أن الجانب الصحي في منطقة عسير يحظى باهتمام بالغ من القيادة الرشيدة في هذه البلاد, مشيراً إلى أن وزارة الصحة تهدف بكل جد واجتهاد لتحقيق مستهدفات الرؤية الوطنية 2030 في الجانب الصحي للوصول إلى منظومة صحية في تعزيز ورعاية وحماية صحة الفرد والمجتمع من خلال التركيز على الوقاية وتعزيز الوعي الصحي وتكثيف التوعية الصحية الميدانية؛ مشيراً إلى أن سرطان الثدي يأتي في مقدمة أنواع السرطان التي تصيب الإنسان عالمياً وإقليمياً وفي المملكة على حد سواء, وأن معظم حالات سرطان الثدي يمكن التخلص منه بسبب الإكتشاف المبكر لحالة الإصابة وهو الحل الأمثل لمكافحة هذا المرض؛, وأن نسبة الشفاء منه عند اكتشافه مبكراً تصل إلى 95% في كثير من الحالات بإذن الله, لافتاً إلى أنه تم تفعيل توعية مكثفة تم توزيعها على ثلاث مراحل بدأت المرحلة الأولى منها في المراكز الصحية حيث تم تنفيذ العديد من الفعاليات والبرامج التوعوية في مراكز القطاعات الصحية في المنطقة ، والقيام بزيارة 18 مدرسة للبنات والعديد من الأقسام النسائية بجامعة الملك خالد وغيرها من المواقع المستهدفة بالتوعية.

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وأبان أن الحملة الرئيسية في مدينة أبها هي الحملة التي دشنها سمو الأمير تركي بن طلال هذه الليلة وسيتبعها بإذن الله العديد من الزيارات في المراكز ذات الاحتياج الأكبر لرفع الوعي الصحي, مشيراً إلى أنه بلغ عدد المستفيدات من التوعية في عسير من بداية الشهر الجاري 9221 سيدة, فيما بلغ عدد السيدات المستفيدات من فحص الماموغرام 1431 سيدة, وفي العام الماضي 2018 حققت منطقة عسير المركز الأول على مستوى المملكة في تحقيق النسبة المستهدفة من هذه الحملة.

وأضاف عسيري أن الحملة التوعوية للتوعية بسرطان الثدي لهذا العام تأتي بالتزامن مع الحملة الوطنية للتطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية, وهي الحملة التثقيفية لحماية المجتمع من الإصابة بالأنفلونزا الموسمية وما تسببه من انعكاسات سلبية على الجوانب الإقتصادية والإجتماعية, حيث عملت المملكة على شراء لقاح يكون مضاداً من أكثر الفيروسات المسببة للأنفلونزا الموجودة في بلادنا, وتم عزل ومعرفة هذه الفيروسات من خلال التقصي المخبري الذي ينتشر في جميع مناطق المملكة من خلال مراكز تقصي ومختبرات مؤهلة لعزل ورصد الفيروسات, لافتاً إلى أن وزارة الصحة لهذا العام تستهدف تطعيم أربعة ملايين وستمائة ألف شخص لتصبح مناعة مجتمعية ضد المرض, حيث يبلغ مستهدف منطقة عسير منها أكثر من 279 ألف شخص, مؤكداً أن منطقة عسير حققت العام الماضي نسبة 100% من الفئة المستهدفة.

عقبها استمع الحضور إلى قصة بعنوان ” ألم وأمل ” لإحدى المتعافيات من مرض سرطان الثدي. وفي نهاية الحفل التقطت الصور التذكارية مع سموه بهذه المناسبة.