صدمة في أوروبا بعد عثور شرطة بريطانيا على 39 جثة داخل حاوية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استفاقت دول الاتحاد الأوروبي الأربعاء على وقع صدمة إنسانية حدثت في بريطانيا بعد عثور رجال الشرطة هناك على 39 جثة داخل حاوية يعتقد أنها قادمة من بلغاريا في منطقة صناعية شرقي لندن، فيما تشير المعلومات الأولية إلى أنهم ضحايا «الاتجار في البشر».

وعثر على الشاحنة صباح الأربعاء بعدما تلقت خدمات الطوارئ بلاغاً بشأن الموجودين في الشاحنة في منطقة صناعية رملية بمقاطعة إسيكس على بعد نحو 32 كيلومتراً من وسط لندن.

وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على سائق الشاحنة وهو من أيرلندا الشمالية ويبلغ من العمر 25 عاماً للاشتباه في القتل.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه يشعر بالصدمة لنبأ العثور على الجثث، وأضاف «أتلقى المستجدات على نحو دوري من وزارة الداخلية وسنتعاون عن كثب مع شرطة إسيكس لمعرفة ما حدث».

وقالت الشرطة إنها تعتقد أن الشاحنة دخلت إلى بريطانيا عبر ميناء هوليهيد في شمالي ويلز، وهو نقطة دخول رئيسية للقادمين من أيرلندا، يوم السبت وإنها بدأت رحلتها من بلغاريا.

وأعلنت وفاة جميع الضحايا، وهم 38 بالغاً ومراهق واحد، بعد العثور على الشاحنة.

وأشارت النائبة جاكي دويلي برايس، العضو بالبرلمان عن هذه المنطقة، إلى أن القضية متعلقة بتهريب البشر، وكتبت تغريدة قالت فيها: «أنباء محزنة بشأن العثور على 39 جثة داخل حاوية في جرايز»، وأضافت: «تهريب البشر عمل شرير وخطير».

وقالت وزارة الخارجية البلغارية إنه لم يتسن لها التأكد في المرحلة الراهنة إن كانت الشاحنة بدأت رحلتها من بلغاريا أم لا.

وقالت سفتانا كراستيفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية «ما زلنا نفحص المعلومات الواردة في وسائل الإعلام البريطانية ونتواصل مع السلطات».

وقال أندرو مارينر من شرطة إسيكس «إنه حادث مأساوي حيث قضى عدد كبير من الأشخاص نحبهم. نحن بصدد التعرف على الضحايا لكنني أود إبلاغكم أنها قد تكون عملية طويلة»، وأضاف «ألقينا القبض على سائق الشاحنة ولا يزال محتجزاً في ظل استمرار التحقيقات».

وفي أكبر حادث متعلق بالهجرة غير الشرعية في بريطانيا عثر مسؤولو الجمارك في عام 2000 على جثث 58 صينياً مكدسة داخل شاحنة لنقل الطماطم في ميناء دوفر جنوبي البلاد.

من جهتها، أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن بالغ صدمتها إزاء الحادث، وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت الأربعاء في برلين إن ميركل تعرب عن عميق مواساتها لأسر القتلى، متعهدة للسلطات البريطانية بكل الدعم اللازم في البحث عن الجناة، وقال: «يتعين أن نوجه حسمنا ضد أولئك الذين ينظمون وينفذون مثل هذا النوع من عمليات النقل».

وذكرت مصادر من وزارة الداخلية الألمانية أن سلطات الأمن الألمانية ستقدم الدعم المتاح كافة لديها للكشف عن ملابسات الواقعة.