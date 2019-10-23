رئيس البرلمان اللبناني: الظرف الراهن ملائم لقيام الدولة المدنية

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters

في أول تعليق على الاحتجاجات في لبنان، أعلن رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، اليوم الأربعاء، أن الظرف الراهن ملائم لقيام الدولة المدنية وإقرار قانون انتخابات يعتمد ​النسبية​.

ونقل النائب ​علي بزي، عضو كتلة "التنمية والتحرير"، عن بري قوله خلال "لقاء الأربعاء النيابي" إن "البلد لا يحتمل أن يبقى معلقا، مبديا خشيته من الفراغ"، وأضاف بري: "الظرف الراهن ملائم لقيام الدولة المدنية وإقرار قانون انتخابات نيابية يعتمد ​لبنان​ دائرة واحدة على أساس ​النسبية"​.

وأكد النائب أن رئيس البرلمان وقع موازنة العام 2020 وحولها إلى لجنة المال والموازنة للبدء بمناقشتها.

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وأفادت صحيفة "الجمهورية" في وقت سابق بأن اتصالا جرى ليلا بين بري ورئيس الحكومة، سعد الحريري، أكد خلاله الأخير أن "الحديث عن استقالة الحكومة ليس واردا وليس مطروحا على الإطلاق، وبالتالي لا استقالة ولا تعديل للحكومة، والأولوية للتنفيذ السريع للمقررات التي انتهى إليها مجلس الوزراء".

ودخلت الاحتجاجات في لبنان يومها السابع، حيث شهد هذا اليوم احتكاكات بين المحتجين والجيش اللبناني الذي يحاول منذ صباح اليوم فتح الطرقات الرئيسة في مختلف الأراضي اللبنانية.

المصدر: وسائل إعلام لبنانية