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نيشان ينشر فيديو لجندي لبناني يبكي أثناء المظاهرات

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عسكري لبناني يتفاعل مع الثوار بلبنان دبي - بواسطة محمد فارس © عسكري لبناني يتفاعل مع الثوار بلبنان عسكري لبناني يتفاعل مع الثوار بلبنان

كتبت- ياسمين الشرقاوي:

غرد الإعلامي اللبناني نيشان، بمقطع فيديو عبر حسابه بتويتر، ظهر فيه جندي لبناني وهو يبكي، في المظاهرات الحالية في لبنان.

وعلق نيشان على الفيديو قائلًا: " قلبك يا وطن".

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يُذكر أن آلاف الأشخاص في بيروت يتظاهرون احتجاجًا على إدارة الحكومة اللبنانية للأزمة الاقتصادية، في واحدة من أكبر الاحتجاجات التي يشهدها لبنان منذ سنوات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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