الأربعاء 23 أكتوبر 2019 تعرف على أشهر مسببات التهاب الأذن.. وكيفية علاجه متابعات_الخليج 365 يعد التهاب الأذن من أكثر الأمراض الشائعة، لا سيما بين الأطفال، ويحدث غالباً نتيجة التعرض للبكتيريا أو الفيروسات في الأذن.

ومن بين أشهر مسببات التهاب الأذن، تراكم الشمع في الأذن. ولعلاج هذه المشكلة إليك هذه الوصفة المنزلية الفعّالة المصنوعة من زيت الزيتون. Advertisements طريقة تحضير الوصفة - قومي بتدفئة القليل من زيت الزيتون، ثم ضعي قطرة صغيرة في الأذن المصابة واتركيها لمدة دقيقة حتى تجف داخل الأذن، حيث تعمل على تقليل لزوجة الشمع في الأذن. - قومي بتجفيف السائل الخارج من الأذن تدريجياً. - كرر هذه العملية مرة في الأسبوع للتخلص من شمع الأذن الزائد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على أشهر مسببات التهاب الأذن.. وكيفية علاجه؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.