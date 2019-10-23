جونسون ينتظر موافقة أوروبية لتأجيل «بريكست» وفرنسا وألمانيا تشترطان تأجيلاً تقنياً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يأمل رئيس الوزراء البريطاني موافقة دول الاتحاد الأوروبي على تأجيل «بريكست»، خلال اجتماع سفراء التكتل في وقت لاحق الأربعاء، بعد أن جمد عملية التصديق على اتفاقية الانسحاب، فيما اشترطت فرنسا وبريطانيا أن يكون القرار مبنياً على «تأجيل تقني» لأيام قليلة.

وتمكن اتفاق بشأن بريكست، توصل إليه جونسون والاتحاد الأوروبي، من التغلب على العقبة الأولى في التصويت للبرلمان البريطاني مساء الثلاثاء، لكن مشرعين رفضوا بعد ذلك الجدول الزمني الضيق المحدد بثلاثة أيام، الذي اقترحه عليهم لتمحيصه.

وقرر السياسي المحافظ، الذي تعهد بأن بريطانيا ستخرج من الاتحاد بحلول 31 تشرين الأول/أكتوبر بوقف تصويت آخر حول مشروع القرار، لكنه تمسك بالخروج بحلول نهاية الشهر.

وكان قد تم إجبار جونسون بشكل قانوني لإرسال طلب تمديد حتى 31 كانون الثاني/يناير لبروكسل في مطلع الأسبوع، لكن رافق ذلك بخطاب يقول إنه لا يريد تأجيلاً.

ويجتمع ممثلون عن الدول الأعضاء المتبقية في الاتحاد الأوروبي الـ27 في بروكسل في وقت لاحق الأربعاء، طبقاً لمصادر بالاتحاد الأوروبي، وذكر دبلوماسي بالاتحاد أن قراراً بشأن التمديد المحتمل لإرجاء الموعد النهائي أمر مستبعد، لكنه وارد.

وأبدى وزير الخارجية الألماني هايكو ماس تحفظه إزاء إرجاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وقال ماس الأربعاء في تصريحات لمحطة «آر تي إل» التليفزيونية: «عندما يدور الأمر حول إرجاء البريكست مجدداً حتى نهاية كانون الثاني/يناير من العام المقبل، فيتعين أن نعلم: ما سبب الإرجاء؟ ماذا سيحدث خلال هذه الفترة؟ هل سيكون هناك انتخابات في بريطانيا؟»، مضيفاً أن هذا الأمر تتعين مناقشته داخل الاتحاد الأوروبي، حيث لا يزال غير مؤهل لاتخاذ قرار بشأنه، وقال: «قبل أي شيء يتعين علينا أن نعلم ما ينوي البريطانيون فعله وما ينتويه جونسون، هذا أمر لا يزال غير واضح للغاية حتى اليوم».

ولا يرى ماس معضلة في إرجاء قصير الأمد للبريكست، وقال: «عندما يدور الأمر حول إرجاء موعد الخروج لمدة أسبوعين أو ثلاثة، لإتاحة الإمكانية للنواب في لندن للمصادقة بنجاح على القانون، فأعتقد أن هذه ليست مشكلة».

كما أوصى رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ27 بالموافقة على تأجيل ثالث للموعد المحدد لخروج بريطانيا من التكتل، في دعوة سارعت باريس إلى الرد عليها بإعلان استعدادها للموافقة على إرجاء «تقني» مدّته «بضعة أيام».

من ناحيته قال مصدر دبلوماسي إن اجتماع سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشأن «بريكست»، مساء الأربعاء لن يسفر عن قرار في اليوم نفسه، وأوضح المصدر أنّ الاجتماع هدفه التحقق ممّا إذا كانت جميع الدول الأعضاء تشترك في نفس تحليل الموقف ومعرفة ما إذا كان التأجيل الجديد ضرورياً أم لا، وقال مصدر أوروبي آخر قريب من المحادثات «من الصعب أن نرى كيف يمكننا المضي قدماً من دون تأجيل».