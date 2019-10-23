«الهلال للمشاريع» تتعاون مع «القلب الكبير» لمساعدة لاجئي الروهينجا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أعلنت شركة الهلال للمشاريع عن تعاونها مع مؤسسة «القلب الكبير»، المؤسسة الإنسانية العالمية المعنية بمساعدة اللاجئين والمحتاجين في أنحاء العالم، التي تتخذ من الشارقة مقراً لها، بهدف دعم مشروع «المياه والمرافق الصحية من أجل الصحة العامة» الذي تشرف عليه المؤسسة ويستفيد منه لاجئو الروهينجا بمنطقة كوكس بازار الواقعة جنوب بنجلاديش.

وتبرعت «الهلال للمشاريع» بقيمة 500,000 درهم إلى محفظة المشروع البالغ حجمها مليون درهم، والذي تنفذه حالياً مؤسسة «بناء الموارد في المجتمعات»، المنظمة الدولية التي يقع مقرها في بنجلاديش، ويتمثل المشروع بحفر 13 بئراً تكفل تزويد 25000 لاجئ من الروهينغا بمياه الشرب النظيفة، وتزوّد كل بئر من هذه الآبار 500 شخص بمياه الشرب يومياً، علاوة على المرافق الصحية وخدمات التنظيف والصيانة اليومية.

وتأتي هذه الشراكة عقب زيارة نظمتها مؤسسة القلب الكبير إلى مجموعة من أسر الروهينجا اللاجئة في بنجلاديش، شارك فيها الرئيس التنفيذي لشركة الهلال للمشاريع بدر جعفر، حيث شهد ظروفهم المعيشية المحفوفة بالمخاطر، وقد تعهد الفريق بتقديم يد المساعدة لتحسين مستوى معيشة هذه الأسر المحرومة.

وأكّد جعفر التزام الشركة بتمكين المجتمعات الضعيفة في إطار التعاون مع شركائها الاستراتيجيين، معرباً عن فخره بالإنجازات التي تحققها مؤسسة «القلب الكبير» في مساعدة أسر الروهينجا اللاجئة في بنجلاديش، وقال: «أصبحت أزمة لاجئي الروهينجا إحدى الأزمات الإنسانية الأكثر إلحاحاً اليوم، لذلك فهي تتطلّب تضافر جهود جميع الأطراف المسؤولة في العالم في سبيل حلّها».

من جانبها، قالت مريم الحمادي، مديرة مؤسسة القلب الكبير: «إن دعم شركة الهلال للمشاريع يعكس وضوح ثقافتها المؤسسية الإنسانية ورسوخ التزامها بمبادرات التنمية المستدامة، مؤكدة أن مساهمتها القيمة سيكون لها دور فاعل في مساعدتنا على التخفيف من معاناة لاجئي الروهينجا، ورأت الحمادي في الشراكة مثالاً يجسد الحاجة إلى عمل موحد على الصعيدين المحلي والعالمي لضمان تحقيق الظروف المعيشية الإنسانية الملائمة للمجتمعات اللاجئة والمحرومة».