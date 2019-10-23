مباحثات إماراتية يابانية في طوكيو









اسماء السيد - أبوظبي: اجتمع نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في طوكيو لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال بيان رسمي إن الجانبين بحثا "تعزيز وتنمية علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين الإمارات واليابان في المجالات كافة".

وبحسب البيان، فإن الشيخ هزاع أكد "على العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط بين الإمارات واليابان والحرص المستمر على تطويرها".

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كما تناول الجانبان مستجدات الأوضاع في المنطقة وتبادلا وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الشيخ هزاع بن زايد على العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط بين الإمارات واليابان والحرص المستمر على تطويرها في ظل دعم ورعاية قيادتي البلدين.

من جانبه، رحب رئيس الوزراء الياباني بزيارة نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ومشاركته في مراسم تنصيب امبراطور اليابان، مؤكداً أهمية هذه الزيارة في فتح آفاق أرحب من التعاون المشترك بين البلدين في العديد من المجالات.

حضر اللقاء سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة المبعوث الخاص إلى اليابان وحمد مبارك الشامسي أمين عام المجلس الأعلى للبترول وجبر محمد غانم السويدي مدير عام ديوان ولي عهد أبوظبي واللواء الركن طيار ابراهيم ناصر العلوي قائد القوات الجوية والدفاع الجوي وخالد عمران العامري سفير الدولة لدى اليابان.