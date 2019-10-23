استشهاد 93 من "الوطني السوري" منذ انطلاق "نبع السلام"

حلب ـ أعزاز / الخليج 365

استشهد 93 مقاتلا من الجيش الوطني السوري، وجرح 357 آخرون، منذ انطلاق عملية "نبع السلام" في 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وأوضحت مصادر في الجيش الوطني للأناضول، أن 93 مقاتلا ارتقوا وجرح 357، في مواجهات خاضوها ضد منظمة "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية، ضمن عملية "نبع السلام".

وفي سياق منفصل، استشهد 4 من مقاتلي "الوطني السوري"، وجرح 7 آخرون، إثر اشتباكات مع عناصر منظمة "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية، جنوب مدينة أعزاز شمالي سوريا.

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وأفاد مراسل الخليج 365 في المنطقة، أن عناصر "ي ب ك" قاموا بمحاولة تسلل من مواقع تمركزهم في مدينة تل رفعت، تصدى لها مقاتلو الجيش الوطني، واندلعت إثرها اشتباكات أسفرت عن استشهاد 4 من أفراد الأخير وجرح 7 آخرون.

وقام الجيش التركي بعد الاشتباكات باستهداف مواقع المنظمة في تل رفعت، بقصف مدفعي.

كما استهدف عناصر المنظمة قاعدة عسكرية تركية قرب أعزاز بـ 4 قذائف هاون، من مواقعها في قرية مرعناز جنوب أعزاز، حيث قام الجيش التركي بالرد بقصف مدفعي على مصدر القذائف.

وتواصل "ي ب ك" الإرهابية احتلالها لمنطقة تل رفعت شمالي البلاد، منذ طردها من مدينة عفرين عقب عملية غصن الزيتون العسكرية، وتستخدمها قاعدة لتنفيذ هجمات ضد الجيشين التركي والسوري الحر.

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