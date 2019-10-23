الأردن.. تراجع عجز الميزان التجاري 12.3 بالمئة خلال 8 أشهر

عمان / رهام علي / الخليج 365
تراجع عجز الميزان التجاري الأردني بنسبة 12.3 بالمئة، على أساس سنوي، خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2019، إلى 5.1 مليار دينار(7.1 مليارات دولار).
وحسب بيانات عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية (حكومية)، الأربعاء، تراجع عجز التجارة الخارجية من 5.8 مليار دينار (8.1 مليارات دولار) نهاية أغسطس/آب 2018.
وزادت قيمة الصادرات الكلية للأردن بنسبة 6.4 بالمئة إلى 3.7 مليار دينار (5.2 مليار دولار)، حتى نهاية أغسطس الماضي.
بينما تراجعت قيمة الواردات للبلاد بنسبة 5.2 بالمئة، إلى 8.9 مليارات دينار (12.5 مليار دولار) خلال نفس الفترة.
وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للواردات 42.3 بالمئة خلال أغسطس 2019، مقابل 37.6 بالمئة خلال الشهر نفسه من 2018.
وتراجعت قيمة الفاتورة النفطية للبلاد بنسبة 19 بالمئة إلى 1.6 مليار دينار (2.2 مليار دولار) حتى نهاية أغسطس، من 2 دينار (2.8 مليار دولار) في نفس الفترة من 2018.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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