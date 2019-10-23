"الوفاق" الليبية: مقتل مدنييْن اثنين بقصف داعم لحفتر جنوبي طرابلس

وليد عبد الله/ الخليج 365

أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية، الأربعاء، مقتل مدنيين اثنين، وإصابة 3 آخرين، في قصف لطيران حربي داعم لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، استهدف حي السواني جنوبي العاصمة طرابلس.

وقالت القوات التابعة للحكومة المعترف بها دوليا في بيان نشره المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب"، إن "الطيران الحربي لحفتر استهدف اليوم منازل المدنيين خلف محاور القتال بمنطقة الأصفاح بحي السواني".

وأضاف أن القصف أسفر عن مقتل مدنيين اثنين أحدهما إمام مسجد، وإصابة 3 آخرين.

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ولفت إلى أن المدفعية الثقيلة لقوة مكافحة الإرهاب (تابعة للوفاق) تستهدف، وبشكل دقيق، مخزنا للذخيرة لميليشيات حفتر في وادي الربيع.

وفي السياق ذاته، أفاد مراسل الخليج 365 بأن منطقة صلاح الدين جنوبي العاصمة شهدت، ليلة الثلاثاء، تساقطا عشوائيا للقذائف الصاروخية دون معرفة مصدرها.

وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، هجومًا متعثرًا للسيطرة على طرابلس (غرب)، مقر حكومة الوفاق، وهو ما أجهض جهودًا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين بحثًا عن حل سياسي للنزاع.

ومنذ عام 2011، تعاني ليبيا، البلد الغني بالنفط، من صراع على الشرعية والسلطة، يتركز حاليا بين حفتر وحكومة الوفاق، المعترف بها دوليا.

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