بارزاني: ننتظر من بغداد ردا إيجابيا على المطالب الدستورية

أربيل/ علي محمد/ الخليج 365

أكد رئيس حكومة إقليم كردستان في شمال العراق مسرور بارزاني، أن أربيل تنتظر من بغداد ردا إيجابيا على المطالب الدستورية.

جاء ذلك خلال استقبال بارزاني، للسفير البريطاني لدى العراق جون ويلكس، الأربعاء، بمناسبة انتهاء مهامه سفيرا للمملكة المتحدة في البلاد، حيث جرى خلال اللقاء، بحث آخر تطورات الوضع على الساحة العراقية والمنطقة عموما.

واستعرض بارزاني، سير المباحثات مع الحكومة الاتحادية، حيث أكد أن حكومة الإقليم قدمت العديد من المقترحات لحل الخلافات، وتنتظر من بغداد التجاوب مع المطالب الدستورية لإقليم كردستان في شمال العراق بصورة إيجابية.

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وتتضمن المطالب حصة الإقليم في الموازنة العامة، ورواتب قوات الإقليم البيشمركة، وإدارة الملف الأمني في المناطق المتنازع عليها.‎

من جانبه أشاد السفير البريطاني بجهود رئيس حكومة الإقليم قائلا "نحن واثقون من أنكم تقودون إقليم كردستان إلى الأمام".

ووجه السفير البريطاني شكره إلى الإقليم لإيوائه اللاجئين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.