الحريري يدعو لحفظ استقرار لبنان وفتح طرقات يغلقها المحتجون

بيروت/ بلال البقيلي/ الخليج 365
دعا رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، الأربعاء، إلى ضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار وفتح الطرقات التي يغلقها المحتجون، منذ نحو أسبوع.
كما طالب الحريري، في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي وصل الخليج 365 نسخة منه، بتأمين انتقال المواطنين بين كافة المناطق التي تشهدها احتجاجات منذ الخميس.
وقال رئيس الحكومة، إنه تابع التطورات الأمنية في البلاد، وأجرى سلسلة اتصالات مع القيادات الأمنية والعسكرية.
واجتمع رئيس الوزراء، الأربعاء، في بيت الوسط (منزله) في بيروت، مع رئيس المصرف المركزي اللبناني رياض سلامة، وبحث معه الأوضاع الاقتصادية والمالية العامة.
ويشهد لبنان، منذ الخميس، احتجاجات متصاعدة يتخللها قطع لطرق رئيسية، تنديدًا بمشروع لزيادة الضرائب في موازنة العام المقبل.
وتوسعت الاحتجاجات وصعّد المتظاهرون مطالبهم إلى إسقاط النظام، فيما لم تفلح إجراءات إصلاحية أقرتها الحكومة، بينها إلغاء مشروع الضرائب، في تهدئة الشارع.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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