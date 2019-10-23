قيس سعيّد يتسلم مهامه رسميا في قصر قرطاج

تونس/ عادل الثابتي/ الخليج 365

تسلّم الرئيس التونسي الجديد قيّس سعيد، الأربعاء، مهامه رسميا في قصر قرطاج، عقب أدائه اليمين الدستورية أمام مجلس نواب الشعب.

ولدى وصول موكب سعيّد قصر قرطاج في ضاحية تونس الشمالية، مرفقًا بكوكبة من الخيالة، أطلق الحرس الرئاسي 21 طلقة مدفعية احتفاءً بالرئيس الجديد.

وكان الرئيس المؤقت محمد الناصر، في استقبال "سعيد" في باحة القصر، ليرافقه إلى الأروقة والقاعات قبل عقد اجتماع ثنائي مغلق، وفق ما يقتضيه البروتوكول.

والخميس الماضي، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، رسميا، فوز سعيّد برئاسة الجمهورية، بعد حصوله على 72.71 بالمئة من أصوات الناخبين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.