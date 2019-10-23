مورو: الشعب التونسي متطلع لمستقبل جديد أفضل

تونس / يامنة سالمي / الخليج 365

قال رئيس مجلس نواب الشعب التونسي (البرلمان) بالنيابة، عبد الفتاح مورو، إن الشعب التونسي متحفز ومتطلع لمستقبل جديد أفضل، وتغيير للواقع الراهن.

كان ذلك خلال جلسة عامة استثنائية، الأربعاء، خصصت لأداء الرئيس التونسي المنتخب قيس سعيد، اليمين الدستورية أمام نواب الشعب.

وحيّا مورو، في افتتاح الجلسة، كلاّ من رئيس الجمهورية قيس سعيد، وأعضاء البرلمان، والحاضرين من أعضاء الحكومة الحالية ورؤساء الحكومات السابقة والوفود الدبلوماسية الأجنبية.

وأضاف أن "هذا المشهد يشهده أبناء شعب تونس من عمالها وطلابها وموظفيها ورجالها ونسائها وكل من يسهم من موقعه في بناء صورة رفيعة لحياة متطورة ترغب في الكرامة والمجد".

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وتابع مورو مخاطبا قيس سعيّد: "هؤلاء هم من وقفوا وراءكم عند الصندوق (صندوق الاقتراع)، لكن الآن سيقفون أمامكم لينصحوكم ويراقبوا عملكم".

وشدّد مورو على أن "نواب الشعب وكل فئات الشعب التونسي متحفزة لمستقبل جديد ولواقع متغيّر ولنفحات عز جديدة".

وخلال الجلسة، أدّى الرئيس التونسي المنتخب قيس سعيّد، اليمين الدستورية، أمام الحاضرين.

والخميس الماضي، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، رسميا، فوز سعيد بالرئاسية، بعد حصوله على 72.71 بالمائة من أصوات الناخبين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.