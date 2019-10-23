ترمب يصف الاتفاق بين روسيا وتركيا بشأن سوريا بـ «النجاح الكبير»

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صحيفة الخليج الالكترونية
أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب اليوم الأربعاء بالاتفاق الذي توصلت إليه تركيا وروسيا لإخراج المقاتلين الأكراد من المنطقة على الحدود بين سوريا وتركيا، ووصفه بـ “النجاح الكبير”.
وواجه ترمب انتقادات شديدة لقراره المفاجئ سحب القوات الأميركية من شمال سوريا ما مهد لتركيا شن هجوم ضد الأكراد الذين كانوا حلفاء واشنطن في قتال تنظيم الدولة الإسلامية.
وبموجب اتفاق تم التوصل إليه الثلاثاء في منتجع سوتشي الروسي، تسهّل موسكو انسحاب وحدات حماية الشعب من مساحات تمتد بين نهر الفرات والحدود العراقية.
كما تحتفظ تركيا بمنطقة أخرى في شمال شرق سوريا ينتشر فيها جيشها بين بلدتي رأس العين وتل أبيض وطولها 120 كلم سيطرت عليها خلال هجومها الذي أطلقته في 9 أكتوبر ضد وحدات حماية الشعب الكردية.
وكتب ترمب على تويتر: “نجاح كبير على الحدود بين تركيا وسوريا. تم إنشاء منطقة آمنة. وقف إطلاق النار صمد والمهمات القتالية انتهت.. الأكراد آمنون وعملوا بشكل جيد معنا. أسرى داعش المسجونون تم تأمينهم”.
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