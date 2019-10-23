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الاتحاد الإسباني يعتمد إقامة قمة برشلونة ومدريد في 18 ديسمبر

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم الأربعاء أن الموعد الجديد لمباراة القمة بين وريال مدريد سيكون 18 ديسمبر.

وكان من المفترض أن تقام القمة في برشلونة يوم السبت المقبل لكن تم اتخاذ قرار التأجيل بعد طلب من رابطة بسبب ما وصفته “بالظروف الاستثنائية”.

وحدثت مظاهرات ضخمة بعد سجن تسعة زعماء انفصاليين في كتالونياووقعت الكثير من الاشتباكات مع الشرطة.

وقال الاتحاد الإسباني في بيان “اتخذت لجنة المسابقات القرار بعد تحليل المواعيد المقترحة من الناديين حيث اقترح الناديان إقامة المباراة في 18 ديسمبر باعتباره أنسب موعد لخوض المباراة المؤجلة”.

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