إحالة مدعية للرقية والعلاج الشعبي إلى النيابة العامة

صحيفة الخليج الالكترونية صرح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة الرياض علوش بن فارس بن بادي, أن اللجنة المركزية والميدانية لمتابعة مزاولي الرقية والطب الشعبي رصدت إحدى مدعيات الرقية والعلاج الشعبي بمدينة الرياض ممن تقوم بأعمال مخالفة مع المرضى وإعطاء أعشاب وأبخرة مجهولة المصدر ، وادعاء العلاج بجهل . وعليه فقد صدر التوجيه بإحالتها للنيابة العامة بالمنطقة لتطبيق النظام بحقها ومنعها من هذه الممارسات ، وتوجيه اللجان المختصة بمضاعفة الجهود وتظافرها في هذا الجانب. وإمارة الرياض إذ تعلن ذلك فهي تحذر من التعامل مع أمثال هؤلاء وضرورة الإبلاغ عنهم وأهمية الوعي فيما يترتب من أضرار في التعامل مع مثل هؤلاء , والله ولي التوفيق. انشر الخبر :

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