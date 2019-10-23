صحيفة الخليج الإلكترونية أوضح متحدث المديرية العامه للدفاع المدني بعسير “النقيب- محمد عبده السيد ” أن مدني أبها باشر مساء اليوم الأربعاء ١٤٤١/٠٢/٢٤هـ في تمام الساعة (١٣:٢٧)م بلاغاً عن وقوع حالة حريق بالدور الارضي ( بدروم )لمنزل يقع في حي لبنان بأبها اذ انحصر الحريق في غرفة تحوي مجموعة كنبات بمساحة (٤*٤)م٢ تقريباً وقد عملت فرق الدفاع المدني على الفور على اخلاء ٨ اشخاص من جنسية عربية من الموقع الى خارج المنزل وهم بصحة جيدة فيما جرى نقل حالة واحدة للمستشفى عن طريق مسعفي الهلال الاحمر لتلقي العلاج إثر تعرضها لإختناق محدود جراء الدخان المصاحب للحريق وحالتها مطمئنة حالياً ، مع العمل ذات الوقت على اخماد الحريق وتهوية الموقع بواسطة المعدات الفنية اللازمة ..

ويعود سبب الحريق من خلال المعاينة والتحقيق الاولي إلى التماس كهربائي في التمديدات الكهربائية بالموقع انشر الخبر :

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حريق بحي لبنان بـأبها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.