مدينة الملك عبد الله الطبية تستعد لإطلاق مشروع دورة الإيرادات ضمن برنامج التحول المالي

الخليج - زينة الفدح

تستعد مدينة الملك عبد الله الطبية بالعاصمة المقدسة ضمن خططها الاستراتيجية بوضع اللمسات الاخيرة لمشروع دورة الإيرادات (RCM) والذي يعد واحدًا من عدة مشاريع تقوم الادارة التنفيذية للشؤون المالية والإدارية بالإشراف عليها كخطوةٍ مهمةٍ في برنامج التحول المالي الذي أطلق مؤخرا في المدينة الطبية تحقيقا لأهداف رؤية المملكة 2030.

وأوضح المدير العام التنفيذي الدكتور عبد الله بن عصام غباشي أن المشروع يقدم رؤية جديدة لأداره دوره الإيرادات من مرحلة ما قبل تقديم الخدمة حتى السداد النهائي لجميع أنواع العملاء لكلا من الافراد او شركات التامين.

وأضاف بأن نظام RCM (ادارة دورة الإيرادات) يشمل حلولاً متكاملة وشاملة إلى جانب تحليل البيانات بما يتوائم مع الرؤية الاستراتيجية لضمان تحسين الأداء وتقديم تجربه أفضل للمريض، كما يسعى لتحقيق الكفاءة المالية المستدامة وزیادة الإيرادات بإتاحة الفرصة لاستقبال عدد أكبر من حملة التأمين الصحي علاوة على تحسين كفاءة الانفاق.

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وأضاف، ولله الحمد حققنا في مدينة الملك عبد الله الطبية مرحلة متقدمة في التحول المالي بما يتواكب مع رؤية المملكة وبأذن الله نتوقع أن تكون تجربة ناجحة ومتميزة ونموذج يحتذى به.

من جهته أبان المدير التنفيذي للشؤون المالية والادارية المهندس ظافر الشريف بأن المشروع ينفذ عبر عمل تكاملي بين العديد من الإدارات لتحقيق الكفاءة المالية وتحسين تجربة المريض و رفع جودة خدمة عملاء المدينة الطبية داخليا وخارجيا. حيث يشتمل على مكونات رئيسية وهي تسجيل الخدمات من خلال تحویل الخدمات الطبیة إلى رسوم قابلة للفوترة و تقديم المطالبة لشركات التأمين بالإضافة إلى الترميز الطبي السليم للتشخیص والإجراءات مع التسجيل المسبق لجمع معلومات المرضى ، مثل التغطية التأمينية لإجراءات العیادات أو التنويم وأيضا تحقيق مبدأ العناية ذات القيمة من خلال فحص ضرورة الخدمات الطبیة المقدمة للمرضى.

الجدير بالذكر أن مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة شرعت في برنامج التحول المالي منذ مطلع العام 2017 بحيث تم ولأول مرة في منشأة صحية حكومية على مستوى وزارة الصحة إصدار القوائم المالية والتي تتضمن قائمة الدخل ،قائمة المركز المالي، قائمة التدفقات النقدية واخيرا قائمة التغير في حقوق الملكية. واستمرت في إصدارها في عام 2018 وصولا الى 2019 حيث قطعت شوطا كبيرا في بلورة برنامج التحول المالي الذي يشتمل على اكثر من 13 مشروعاً مختلفا تسعى بمجملها لتحقيق برنامج التحول المالي بالمدينة الطبية مواكبة في ذلك برنامج التحول الوطني 2020 ووصولا الى تحقيق الرؤية الوطنية الطموحة 2030 بدعم لامحدود من لدن حكومة خادم الحرمين الشرفين وولي عهده الأمين والتي لا تدخر جهدا او دعما في سبيل تجويد ورفع كفاءة الخدمات الصحية والطبية للمواطن والمقيم وضيوف بيت الله الحرام من حجاج ومعتمرين وبتوجيه ومتابعة مستمرة من مقام وزارة الصحة.

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