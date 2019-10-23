800 شاب وشابة اعمال يشاركون في أكبر ملتقى ومعرض لريادة الأعمال في الشرق الأوسط

الخليج - حسن القبيسي

يشارك نحو 800 رائد ورائدة اعمال في فعاليات “ملتقى ومعرض شباب وشابات اعمال الشرقية 2019 “ والذي يعد اكبر حدث من نوعه في الشرق الأوسط ويشهد مشاركة خليجية واسعة ، الذي تنظمه غرفة الشرقية ممثلة بمجلسي شباب وشابات الاعمال، برعاية كريمة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز امير المنطقة الشرقية (الرئيس الفخري للمجلس)، على ارض معارض شركة الظهران اكسبو، على مدار 3 أيام خلال الفترة من 4 وحتى 6 نوفمبر المقبل.

وثمن رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي رعاية سمو امير المنطقة لفعاليات الملتقى مؤكدا بان رعاية سموه تمثل الداعم الكبير لجميع برامج وانشطة الغرفة، ومشيرا الى ان قطاع الاعمال الشاب يثمن لسموه الدعم المتواصل الذي يسهم بشكل كبير على مواصلة شباب وشابات الاعمال تقديم الاعمال على مستوى عالي، وطرح المبادرات التي تخدم هذا القطاع الحيوي.

وقال الخالدي بان الغرفة اذ تعقد هذا الملتقى كل سنتين لإيمانهابأهمية الاعمال التجارية والأنشطة الاقتصادية التي يقدمها شباب وشابات الاعمال، واسهاماتهم في تطوير القطاع الاقتصادي ورفده بالأفكار الجديدة التي تكسر التقليدية في السوق السعوديوتواكب التطور الحاصل في قطاع الاعمال في العالم، واستقطاب أبرز الإنجازات العالمية للاستفادة من نتائجها، لتطوير القطاع بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030.

وأشار الخالدي الى ان السوق السعودي بطبيعته متطور في العديد من المجالات ولا يخضع للتقليدية وهذا ما جعله يتفاعل مع المبادرات الحديثة التي يطرحها شباب وشابات الاعمال ويتجاوب معها بشكل متسارع، حيث اجبر الكثير من المستثمرين الى تغيير وجهات نظرهم التقليدية ومسايرة التحديث الحاصل في السوق، ولعلها ابرزها التطور التكنولوجي.

من جهته قال رئيس مجلس شباب الاعمال بغرفة الشرقية عبدالله بن فيصل البريكان بان الحدث سيعرض مشاريعا تحوي مبادراتشبابية بدأت بشكل جيد وواجهت تحديات السوق ولكنها استطاعت الصمود والاستمرار بتطوير الافكار والتكيف مع ظروف السوق.

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مؤكداً بان الملتقى يعد فرصة ثمينة لرواد ورائدات الاعمال للاستفادة من الخبرات المشاركة، والتعرف على ابرز المستثمرين حيث يعد الحدث ملتقى لجميع الرواد والمستثمرين والمهتمينوالجهات التمويلية والإستشارية، لتبادل وجهات النظر وترجمة اللقاءات الى فرص استثمارية واعدة.

واكد البريكان حرص القائمين على الملتقى والمعرض على دعم رواد الاعمال ومحاكاة طموحاتهم تحقيقا لأهداف الملتقى التي تؤكد على تعزيز العلاقات الايجابية بين قطاع الاعمال والمبادرين من الشباب، لافتا بان بعض الافكار التجارية لرواد الاعمال جاءت من هواياتهم المفضلة ، والتي استطاعوا ان يحولوها الى مشاريع تجارية ذات جدوى اقتصادية وبالتالي حجزوا لأنفسهم مكانا في خارطة الاعمال، مشيرا الى ان زوار المعرض سيدهشون بما يشاهدونه من افكار وطموحات نجحت وهي الان تنافس وتتقدم تجاريا.

من جهتها تحدثت رئيس مجلس شابات الاعمال في الغرفة نجلاء بنت حمد العبدالقادر عن اهمية الأفكار الإبداعية التي تشهدها ريادة الأعمال في المملكة، والتي تعتمد على أفكار رائدة من شبابشابات الاعمال والتي بإمكانها التأثير على السوق وتحقيق تجربة وخبرة مميزة في مجالات متعددة وسباقة كونها تعتمد على الإبداع والمبادرة.

وقالت العبدالقادر بان الملتقى يعتبر فرصة جيدة لصاحبات الأفكار الابداعية كونهن سيقابلن ذوي التجارب الذين حققوا نجاحات مميزة من خلال أفكارهم الابداعية وأصحاب الخبرة الذين بمشورتهم ودراساتهم استطاعوا تحقيق المكاسب انطلاقا من دراسات ومعرفة تم تطويعها لخدمة مشاريعهم وهذا ما تحتاجه شابات الاعمال.

ونوهت العبدالقادر الى أن مثل هذه الفعاليات تشكل صورة ذهنية جديدة لدى شابات الأعمال تجاه كيفية المضي في المشاريع وسبل تطويرها وتصنيفها ضمن الأعمال الغير تقليدية بحيث تكون أكثر قدرة على مواجهة التحديات التي تواجه المشاريع الناشئة، وتبرز اهمية الاستثمار في مجالات متعددة .