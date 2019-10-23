صحيفة الخليج الالكترونية قبضت الجهات الأمنية بالرياض على شخص أقدم على دهس عامل محطة وقود في حي النسيم بالرياض، عند محاولته الفرار من المحطة بعد تعبئته للوقود. وكان مقطع فيديو متداول قد وثق الحادثة. انشر الخبر :

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القبض على شخص دهس عامل محطة وقود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.