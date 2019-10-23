“التجارة” تستدعي 1507 مركبة “فورد- فيوجن”

صحيفة الخليج الالكترونية أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، استدعاء 1507 مركبات “فورد- فيوجن” 2015. وذكرت الوزارة أن الاستدعاء جاء لاحتمالية فشل حزام الأمان في تقييد ركاب المقاعد الأمامية؛ حال وقوع حادث؛ ما يزيد من خطر الإصابة. ودعت إلى التواصل مع الوكيل لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً. انشر الخبر :

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