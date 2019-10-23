دراسة: الذهاب إلى الفراش في وقت متأخر يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالسكري

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الأربعاء 23 أكتوبر 2019
الذهاب إلى الفراش في وقت متأخر بزيادة خطر الإصابة بالسكري
متابعات_الخليج 365
يرتبط الذهاب إلى الفراش في وقت متأخر بزيادة خطر الإصابة بالسكري، ويرجع ذلك إلى سببين: الإفطار في وقت متأخر، وتناول أطعمة غنية بالدهون لإشباع الجوع أثناء السهر. وبحسب دراسة جديدة أجريت في جامعة إلينوي يعتبر الإفطار المتأخر سبباً رئيسياً وراء البدانة والسكري.
وفسرت الدراسة التي نشرتها دورية "ديابيتيك ميديسن" كيف يؤثر تأخير وقت الإفطار على الجسم، حيث يؤدي ذلك إلى عدم الاستفادة من الأنسولين الذي يفرزه البنكرياس وفقاً لمواعيد الساعة البيولوجية الطبيعية، والتي تنتظم حول مبدأ النوم ليلاً والاستيقاظ في بداية الصباح.
ونتيجة لعدم الاستفادة من الأنسولين، يقوم البنكرياس بإفراز المزيد منه، ونتيجة زيادته تقل حساسية الخلايا والأنسجة له، فلا يقوم بالدور المطلوب في حرق الجلوكوز.
وأوصت نتائج الدراسة بالحفاظ على مواعيد الوجبات الرئيسية لتكون متناغمة مع الساعة البيولوجية، ويساعد الحد من السهر والاستيقاظ المبكر وتناول الإفطار في بداية الصباح.
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