كرومبتون سفير لصاحبة الجلالة لدى البلاط السعودي









اسماء السيد - نصر المجالي: أعلنت وزارة الخارجية البريطانية عن تعيين نيل كرومبتون سفيرًا جديدًا لصاحبة الجلالة لدى المملكة العربية السعودية، خلفا لسايمون كوليس الذي سيتقاعد من السلك الدبلوماسي. وسوف يتولى السيد كرومبتون مهام منصبه الجديد خلال شهر فبراير 2020.

والسفير الجديد لدى البلاط الملكي السعودي، الذي يتقن اللغتين العربية والفارسية، تقلب لأكثر من 25 عاما في مناصب دبلوماسية مهمة، حيث عمل ما بين 2015- 2019 مديرا لإدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية.

كما عمل نائبا للمدير السياسي، في إدارة شرق أوروبا ووسط آسيا، وإدارة جنوب آسيا وأفغانستان 2014- 2015، ومدير إدارة جنوب آسيا وأفغانستان بوزارة الخارجية 2012- 2014، ومستشارا في إدارة السياسة الخارجية والأمنية، وممثلا عن اللجنة الأمنية المشتركة في واشنطن 2007-2011.

وعمل منسقا لشؤون إيران بوزارة الخارجية 2005- 200 ومدير وحدة سياسة العراق وزارة الخارجية 2003- 2005، كما شغل منصب رئيس قسم إيران بوزارة الخارجية1997- 1998 وكبير الباحثين في مجموعة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ما بين 1995- 199.

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علاقات تحالف

يذكر أن علاقات تحالف استراتيجي تجمع المملكة العربية السعودية وبريطانيا علاقة منذ الحرب العالمية الأولى حين وقع الملك عبد العزيز مؤسس المملكة اتفاقية دارين عام 1915 مع الحكومة البريطانية.

وفي 20 مايو 1927، توصلت الحكومة البريطانية ومملكة نجد إلى اتفاقية أخرى هي اتفاقية جدة. وكانت المملكة المتحدة من أوائل الدول التي اعترفت بالسعودية عام 1926، وكانت لها بعثة دبلوماسية في البلاد. كما افتتحت السعودية سفارتها في لندن عام 1930، لتكون ثاني شكل رسمي للعلاقات الخارجية السعودية ممثلا بحافظ وهبة.

وهناك أكثر من 200 مشروع مشترك بين الشركات السعودية والبريطانية، بقيمة تقدر بـ 17.5 بليون دولار، ويعيش ويعمل حوالي 30 ألف مواطن بريطاني في السعودية. كما أن السعودية هي الشريك الأساسي للتجارة البريطانية في الشرق الأوسط.

وعلى صعيد التمثيل الدبلوماسي، توجد في الرياض سفارة للمملكة المتحدة، وقنصلية في جدة ومكتب تجاري في الخبر. ولدى السعودية سفارة وقنصلية في لندن. وسفيرها هو الأمير خالد بن بندر بن سلطان.