دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة أمازون تستعد لإطلاق خدمة الأخبار المدعمة بالإعلانات News في الأسابيع القادمة

من الواضح أن خدمة IMDb Freedive التي سبق وطرحتها أمازون قد أتت ثمارها، حيث تستعد الشركة حالياً لطرح خدمة جديدة مدعمة بالإعلانات تحت اسم News تتيح للمستخدمين متابعة التغطيات الإخبارية من عدة مصادر إخبارية مرموقة.

حيث سيتم تدعيم خدمة أمازون News من قبل العديد من المواقع والوكالات الإخبارية مثل Bloomberg وCBS ورويترز، كما أن المحتوى سيشمل البث المباشر والمشاهدة عند الطلب.

فيما قالت أمازون أن خدمتها مخصصة لأجهزة Fire TV وستدعم كذلك أجهزة التلفاز الذكية، مع وضعها خطة لبدء إطلاق الخدمة بشكل تدريجي خلال الأسابيع القليلة القادمة.

فيما سبكون تطبيق News متوفراً لأجهزة أمازون اللوحية بما يشمل الإصدار التي كشفته عنه بداية أكتوبر الجالر “Fire H10″،

كما أن الراغبيين بالاستفادة من التطبيق ليسوا بحاجة لإنشاء حساب جديد للإطلاع على كامل المحتوى الذي يستوفر في News، وستكون لهم المقدرة على تخصيص المحتوى الإخباري وفقاً للمصدر والاهتمامات والمحتوى الذي يرغبون بمتابعته.

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وبالإضافة للوكالات والمواقع الإخبارية التي ذكرناها أعلى الخبر؛ فإن عدداً من المجلات والصحف ستأخذ مكانها في الخدمة مثل المجلة الأمريكية People وCheddar وSports Illustrated وYahoo وغيرها.

وتسعى أمازون من خلال طرح هذه الخدمات المجانية لتدعيم عائدها المالي المبني على الإعلانات بالرغم من تواجدها في سوق الخدمات المدفوعة مثل Prime وAWS، حيث أنها أصبح الآن ثالث أكبر المُعلنين الرقميين في الولايات المتحدة الأمريكية بعد العملاق جوجل و شركة فيس بوك.

المصدر

Engadget

التدوينة أمازون تستعد لإطلاق خدمة الأخبار المدعمة بالإعلانات News في الأسابيع القادمة ظهرت أولاً على عالم التقنية.