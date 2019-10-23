رئيس البرلمان اللبناني: البلد لا يحتمل أن يبقى معلقا ونخشى من الفراغ

نقل تلفزيون المنار التابع لجماعة حزب الله اللبنانية عن رئيس البرلمان نبيه بري قوله إن لبنان لا يتحمل "أن يبقى معلقا" مع دخول الاحتجاجات المناهضة للحكومة يومها السابع والتي أحدثت حالة من الشلل في البلاد.
وأضاف بري لكتلته البرلمانية خلال اجتماعها الدوري اليوم الأربعاء "البلد لا يحتمل أن يبقى معلقا ونخشى من الفراغ".
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