قيس سعيد يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لتونس

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس التونسي قيس سعيد

أدى قيس سعيد أستاذ القانون السابق والوافد الجديد على السياسة في تونس اليوم الاربعاء اليمين الدستورية رئيسا جديدا للبلاد بعد فوز كاسح هذا الشهر في الانتخابات الرئاسية، في خطوة جديدة تعزز الانتقال السلس في مهد انتفاضات الربيع العربي.

ومثل فوز سعيد (61 عاما) إعلانا واضحا برفض الناخبين للقوى السياسية الراسخة التي هيمنت على المشهد السياسي بعد ثورة عام 2011 والتي فشلت في معالجة مصاعب اقتصادية منها ارتفاع معدل البطالة والتضخم.