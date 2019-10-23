الأربعاء 23 أكتوبر 2019

هذا هو الوقت المثالي لنوم واستيقاظ الأطفال

متابعات_الخليج 365

مع انتشار أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة ووسائل التسلية والترفيه، يتأخر الأطفال في السهر.



إلا أن هذه العادة مضرة بصحتهم الجسدية والعقلية، خاصة مع العودة إلى المدارس، إذ يضطر الأطفال للاستيقاظ باكراً للالتحاق بمدارسهم.

وعلى الأهل التقيد بمواعيد النوم والاستيقاظ التي يحددها الخبراء، للحفاظ على أطفالهم، وتعزيز قدراتهم الإدراكية والمعرفية في الحصص الدراسية.

ويختلف الموعد المثالي لنوم واستيقاظ الأطفال بحسب العمر، فكل مرحلة عمرية تحتاج إلى متطلبات جسدية مختلفة عن المرحلة الأخرى.

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فعلى سبيل المثال، إذا كان الطفل في الـ 5، ويجب أن يستيقظ في 6:15 صباحاً، فمن الضروري أن ينام في الـ 7:00 مساءً، في حين أن طفل العاشرة يجب أن ينام في 8:15 ليستيقظ في نفس الموعد.

ويجب أن يحصل الرضع بين عمر 4 و 12 شهراً على 12 إلى 16 ساعة من النوم.

ويجب أن يحصل الأطفال بين عام واحد وعامين على 11 إلى 14 ساعة نوم، والأطفال بين 3 إلى 5 أعوام، على 10 إلى 13 ساعة نوم، وبين 6 و12 عاماً على ما بين 9 و 12 ساعة في الليلة.

في حين يجب أن ينام المراهقون بين 8 و 10 ساعات في الليلة.

ويوضح الجدول التالي ساعات النوم المثالية حسب كل مرحلة عمرية وفقاً لموقع ميديكال ألارت الطبي: