كيف يمكنك تنشئ صوراً متحركة 'Gif' بسهولة؟

الأربعاء 23 أكتوبر 2019

كيف يمكنك تنشئ صورا متحركة Gif بسهولة

متابعات_الخليج 365

يعتبر تطبيق لوحة المفاتيح الشهيرة من جوجل Gboard، المتاح لمستخدمي أندرويد وآيفون، من أفضل تطبيقات لوحات المفاتيح، حيث يوفر العديد من المزايا الأساسية مثل الكتابة بالتمرير والصوت فضلًا عن مزايا التخصص الرائعة، إضافة إلى دمج محرك البحث غوغل داخل لوحة المفاتيح.

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وقد قام التطبيق مؤخرا بنقل زر مشاركة الصور المتحركة إلى جانب شريط الكتابة، بعد أن كان مخفيًا، حيث أصبح من الممكن الآن إنشاء الصور المتحركة بسهولة باستخدام الكاميرا الأمامية والخلفية.

ويتيح تطبيق Gboard للمستخدمين إنشاء الصور المتحركة من خلال وضعين، الأول هو إنشاء صور متحركة لمدة 3 ثوانٍ، أما الوضع الثاني يمنح إمكانية التقاط الصور المتحركة لمدة دقيقة كاملة، وبعد الانتهاء من تسجيل الصور المتحركة يمكنك مشاركتها مع الأصدقاء مباشرة.