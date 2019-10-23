ميزة جديدة لمستخدمين تطبيق سناب شات

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الأربعاء 23 أكتوبر 2019
سناب شات
متابعات_الخليج 365
قال موقع سناب شات للتواصل الاجتماعي، إنه بصدد إطلاق خاصية جديدة تسمح للمستخدمين بمشاركة المنشورات العامة مع الأصدقاء وأفراد الأسرة غير المشتركين في التطبيق.
وتحاول الشركة جذب المزيد من المستخدمين وإضافة خصائص تهدف لزيادة الوقت الذي يقضيه المستخدمون على التطبيق.
وأعلنت الشركة أن عدد المستخدمين النشطين بلغ 178 مليون شخص يومياً في الربع الثالث الذي انتهى في 30 سبتمبر (أيلول) وهو أقل من المتوقع.
وقالت الشركة إنه سيكون باستطاعة مستخدمي التطبيق مشاركة المنشورات الرسمية أو الشخصية أو منشورات البحث عبر رابط سيكون متاحا على موقع سناب شات.
وأضافت الشركة صاحبة التطبيق الذي تختفي رسائله بعد ثوان من قراءتها إن رسائل المنشورات الخاصة ومنشورات البحث ستكون متاحة على الموقع الإلكتروني لمدة 30 يوماً بينما تختفي المنشورات الرسمية بعد 24 ساعة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.