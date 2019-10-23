اخبار الخليج

ميزة جديدة لمستخدمين تطبيق سناب شات

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

الأربعاء 23 أكتوبر 2019

سناب شات

ميزة جديدة لمستخدمين تطبيق سناب شات

متابعات_الخليج 365

قال موقع سناب شات للتواصل الاجتماعي، إنه بصدد إطلاق خاصية جديدة تسمح للمستخدمين بمشاركة المنشورات العامة مع الأصدقاء وأفراد الأسرة غير المشتركين في التطبيق.

 

وتحاول الشركة جذب المزيد من المستخدمين وإضافة خصائص تهدف لزيادة الوقت الذي يقضيه المستخدمون على التطبيق.

 

Advertisements

 وأعلنت الشركة أن عدد المستخدمين النشطين بلغ 178 مليون شخص يومياً في الربع الثالث الذي انتهى في 30 سبتمبر (أيلول) وهو أقل من المتوقع.

 

وقالت الشركة إنه سيكون باستطاعة مستخدمي التطبيق مشاركة المنشورات الرسمية أو الشخصية أو منشورات البحث عبر رابط سيكون متاحا على موقع سناب شات.

 

وأضافت الشركة صاحبة التطبيق الذي تختفي رسائله بعد ثوان من قراءتها إن رسائل المنشورات الخاصة ومنشورات البحث ستكون متاحة على الموقع الإلكتروني لمدة 30 يوماً بينما تختفي المنشورات الرسمية بعد 24 ساعة.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ميزة جديدة لمستخدمين تطبيق سناب شات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا