دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة جوجل تجعل من متابعة جوجل تجعل من متابعة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أسهل

© Tech World قدمت بواسطة جوجل تجعل من متابعة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أسهل

أضافت جوجل قسمًا خاصًا يتمحور حول مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ضمن قسم الأخبار لتقديم كل ما يتعلق بالمسابقة.

أعلنت شركة جوجل عن توفير إضافة جديدة لعشاق كرة القدم وأحد أهم مسابقاتها حول العالم، دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، من خلال توفير جميع ما يتعلق بالمسابقة، الأندية المشاركة، اللاعبين، والمدربين، من أخبار واحصائيات ومعلومات ضمن قسم خاص في خدمة الأخبار، ليتسنى للمتابع الوصول إلى كل تلك المعلومات بسهولة تامة.

ويمكن الوصول إلى المعلومات من خلال البحث عن كلمة “Champions League” في قسم أخبار جوجل ضمن علامة التبويب الخاصة.

وكذلك يمكن الوصول من خلال الضغط على هذا الرابط الذي سينقلك مباشرة إلى القسم لمشاهدة جميع التفاصيل الممكنة حول المسابقة.

وبمجرد الضغط الوصول إلى القسم، ستظهر خيارات للمعلومات العامة عن المسابقة، بجانب خيارات حول أخر الأخبار والبيانات، جدول المباريات، النتائج، الاحصائيات، والترتيب الخاص بدور المجموعات الذي يُلعب حاليًا.

ولتسهيل الوصول للمعلومات، يمكن بكل سهولة نقر زر المتابعة للموضوع في الأعلى لتصل الاشعارات حول المسابقة مباشرة على الهاتف والمتصفح.

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الجدير ذكره، أن المعلومات التي توفرها جوجل حول دوري الأبطال تأتي باللغة الإنجليزية بشكل عام، لكن ربما نراها بالعربية قريبًا.

كالعادة، تقوم جوجل بتسهيل الوصول لكل ما يتعلق باهتمامات الناس من خلال خدماتها المختلفة، ودوري أبطال أوروبا لم يكن استثناء.

لذلك قررت الشركة وضع قسم خاص للمسابقة ضمن قسم الأخبار لتوفير جميع معلوماتها بسبب شعبيتها والاهتمام الهائل من الناس بها.

يُشار أن المسابقة تُلعب في أيام الثلاثاء والأربعاء في الأسابيع المجدولة، وتضم ضمن موسم هذا العام أندية بشعبية كبيرة.

وهذه الأندية مثل انتر ميلان ، يوفنتوس ، ريال مدريد ، برشلونة ، بايرن ميونخ ، تشيلسي ، ليفربول ، باريس سان جيرمان ، وغيرها من الأندية المعروفة عالميًا والتي تمتلك شعبية في جميع أرجاء العالم.

التدوينة جوجل تجعل من متابعة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أسهل ظهرت أولاً على عالم التقنية.