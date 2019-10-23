دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي تويتر يُعلن حظره هذه النوعية من مقاطع الفيديو

أعلن مسؤولو شركة تويتر، عن اتخاذهم إجراءات جديدة بخصوص مقاطع الفيديو التي تُنشر عبر منصتهم لمكافحة المحتوى المزيف ـ بحسب وصفهم ـ.

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وأشارت منصة تويتر، عبر بيان رسمي صادر عنها، إلى أنها ستجعل عددًا من مقاطع الفيديو ممنوعة تمامًا من الظهور عبرها:"سنجري تغييرات في سياسات النشر لمنع مواد ذات محتوى مزيف أو مضلل أو تحتوي تشويها يخلق انطباعًا خاطئًا تجاه شيء ما أو شخص ما".

وأوضح مسؤولو تويتر، أن أبرز مقاطع الفيديو التي سيتم حظرها هذه التي تعتمد على تقنية ديبفيكي "التزييف العميق"، منوهين إلى أنهم يقصدون هذه المواد التي يتم تعديلها أو إنشاؤها بشكل كبير بحيث يتغير معناها غرضها الأصلي، أو لإظهار أن بعض الأحداث قد حدثت، على الرغم من أنها في واقع الأمر لم تحدث.

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وأتم مسؤولو تويتر بيانهم الصادر في هذا الشأن بقولهم:" نقوم دائمًا بتحديث قواعدنا وفقًا لكيفية تغير السلوك على الشبكة، نعمل على وضع سياسة جديدة لحل مشكلة استخدام المواد المركبة، والتي يتم التلاعب بها عبر تويتر".المزيد:

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