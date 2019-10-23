دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة إيرادات سناب شات تزدهر والشركة ترفع عدد مستخدميها اليومين إلى 210 مليون

نتائج إيرادات سناب شات المالية في الربع الثالث من العام 2019 تشهد تحسنًا واضحًا ووصول عدد المستخدمين 210 مليونًا.

أعلنت شركة سناب شات عن نتائجها المالية الأخيرة والمتمثلة في الربع الثالث من عام 2019 الذي انتهى بنهاية سبتمبر الماضي، حيث تمكنت الشركة من الاستمرار بتحقيق النتائج الجيدة بنمو قدره 13% بالنسبة لعدد المستخدمين اليوميين مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وقد حققت بفضل ذلك نموًا مضاعفًا في الإيرادات.

وأظهر التقرير المالي للشركة بأن عدد المستخدمين اليوميين ارتفع ليصل 210 مليونًا ما يُشكل زيادة بحوالي 13% عن العام الماضي.

كانت الشركة خلال العام الماضي قررت الإعلان فقط عن المستخدمين النشطين يوميًا في تقريرها المالي دون عرض باقي الاحصائيات.

على نفس الجانب، فقد نمت إيرادات سناب شات بحوالي 50% في الربع الثالث من هذا العام مقارنة مع نفس الفترة العام الماضي 2018، وذلك من خلال وصول الإيرادات إلى 446 مليون دولار مقارنة مع 296 مليون دولار العام السابق. لكن رغم ذلك، فما زالت الشركة تعاني من الخسائر باستمرار، لكن مع تضييق الفجوة هذا الربع، حيث وصلت الخسائر 227 مليون دولار في الربع الثالث من 2019 مقارنة مع 323 مليون دولار في الربع الثالث من 2018.

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وتعزي سناب النمو الواضح لعداد المستخدمين النشطين يوميًا على المنصة، إلى إعادة تطوير تطبيق أندرويد بعد سنوات من الصعوبات باستخدامه.

ولذلك، فإنه من المتوقع استمرار تحسن عداد المستخدمين النشطين يوميًا خلال الفترة القادمة بفضل زيادة مستخدمي التطبيق على نظام أندرويد.

المصدر:

Engadget

التدوينة إيرادات سناب شات تزدهر والشركة ترفع عدد مستخدميها اليومين إلى 210 مليون ظهرت أولاً على عالم التقنية.