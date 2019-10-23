بدء الإجراءات المشتركة بإطار الاتفاق التركي الروسي حول سوريا

أنقرة/ صفا شاهين/ الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التركية، البدء اعتبارًا من الأربعاء، بالإجراءات المشتركة بين تركيا وروسيا، في إطار الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الرئيسين التركي رجب طيب ،أردوغان والروسي فلاديمير بوتين، في مدينة سوتشي، حول المنطقة الأمنة شمالي سوريا.

جاء ذلك على لسان المتحدثة باسم الوزارة، ناديدا شبنم أكطوب، في مقر الوزارة بالعاصمة أنقرة، الأربعاء، حول أخر التطورات المتعلقة بعملية "نبع السلام" شمالي سوريا.

وأشارت أكطوب إلى أنه لم يعد هناك داع لتنفيذ عملية جديدة في هذه المرحلة خارج نطاق العملية الحالية، في إطار الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع روسيا.

وأضافت: "ستبدأ اعتبارًا من اليوم الإجراءات المشتركة في إطار الاتفاق بين الرئيس أردوغان ونظيره الروسي".

Advertisements

وأكدت أن عملية نبع السلام ساهمت بشكل كبير في تطهير المنطقة من الإرهاب، وإنهاء اضطهاد وظلم تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي للسكان المحليين.

وشددت أن تركيا ستواصل محاربة الإرهاب بكل حزم، ولن تسمح أبدا بإنشاء حزام إرهابي على الحدود الجنوبية للبلاد.

وأكدت أنه مع القضاء على خطر الإرهاب ستتم إزالة أكبر عامل يؤجج الهجرة.

والثلاثاء، استضافت مدينة سوتشي قمة تركية روسية انتهت بالتوصل لاتفاق حول انسحاب تنظيم "ي ب ك" الإرهابي بأسلحته عن الحدود التركية إلى مسافة 30 كم خلال 150 ساعة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.