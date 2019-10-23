البطريرك "الراعي" يدعو إلى "احتضان" انتفاضة لبنان

بيروت/ بلال البقيلي/ الخليج 365

دعا البطريرك الماروني في لبنان، الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، الأربعاء، إلى "احتضان انتفاضة" الشعب، وحمايتها حتى تحقيق مطالبها.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في مقر البطريركية المارونية في منقطة بكركي، عقب اجتماع استثنائي لمجلس البطاركة الذي دعا إليه الراعي في ضوء الاحتجاجات التي يشهدها لبنان لليوم السابع على التوالي.

ودعا الراعي، وهو أرفع شخصية دينية مسيحية في لبنان، إلى "احتضان انتفاضة أبنائنا وحمايتها إلى أن تتجاوب الحكومة مع مطالبها".

وأضاف: "يجب مواكبة التطورات منعا لانزلاق البلاد إلى مآل خطيرة". معتبرا أن "ما يشهده لبنان هو انتفاضة تستدعي اتخاذ مواقف تاريخية وتدابير استثنائية لأن المسكنات لا تمرّ بعد الآن".

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ودعا الراعي "رئيس الجمهورية إلى البدء فورا بالمشاورات مع القادة السياسيين، لاتخاذ القرار المناسب بمطالب الشعب"، محذرا من أن "استمرار الشلل في البلاد قد يؤدي إلى الانهيار".

كما دعا الشعب إلى "عدم استغلال مطلبه وتحويلها إلى حركة انقلابية"، داعيا إلى "احترام حرية التنقل اللبنانيين لتأمين حاجاتهم، لا سيما الصحية والاقتصادية كي يبقى الرأي العام محتضنا الانتفاضة".

ودعا المتظاهرين إلى "الاتفاق فيما بينهم عمن يريد التحاور مع السلطة"، وحيّا الجيش اللبناني لـ"احتضان التحرك وحمايته".

وطالب الراعي المجتمع الدولي بـ"دعم أول ديمقراطية في الشرق، للمحافظة على أول تجربة شراكة مسيحية إسلامية، ومساعدة لبنان لحل المشاكل الناجمة عن حروب دول المنطقة".

ولليوم السابع على التوالي، يشهد لبنان احتجاجات بدأت رفضا لزيادة ضرائب ضمن موازنة 2020، قبل أن ترتفع سقف مطالبها إلى إسقاط الحكومة واستعادة الأموال المنهوبة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.