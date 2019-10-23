غزة.. إسرائيل تتسّلم جثمان شهيد قُتل قبل عام

غزة/ الخليج 365

أعلنت أفادت الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية، أن السلطات الإسرائيلية سلّمت، الأربعاء، جثمان شهيد، كان قُتل برصاص الجيش الإسرائيلي قبل نحو عام.

وقالت الهيئة في بيان مقتضب، وصل وكالة الخليج 365، إن السلطات الإسرائيلية سلّمت جثمان الشهيد عماد خليل شاهين (17 عاما)، إلى عائلته عبر معبر بيت حانون "إيرز" شمال قطاع غزة.

واستشهد شاهين، بعد إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي، قرب السياج الفاصل شرقي المحافظة الوسطى من قطاع غزة، في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، وتم احتجاز جثمانه. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.