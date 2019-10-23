إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي وسط الضفة الغربية

رام الله / قيس أبو سمرة / الخليج 365

أصيب عشرات الفلسطينيين، بحالات اختناق، الأربعاء، خلال مواجهات اندلعت مع قوة عسكرية إسرائيلية اقتحمت مدينة البيرة وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقال مسعفون ميدانيون لوكالة الخليج 365، إنهم قدموا الإسعاف لعشرات المصابين بحالات اختناق، إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع في مدينة البيرة.

وداهمت قوة عسكرية إسرائيلية عدة أحياء شرقي مدينة البيرة، مما أدى لاندلاع مواجهات مع عشرات الشبان، الذين رشقوا القوات بالحجارة، فيما أطلق الجيش قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الشبان.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.