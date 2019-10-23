تونس.. انطلاق مراسم أداء الرئيس قيس سعيد اليمين الدستورية

تونس/ عادل الثابتي/ الخليج 365
انطلقت، الأربعاء، مراسم أداء الرئيس التونسي المنتخب قيس سعيّد، اليمين الدستورية، أمام مجلس نواب الشعب (البرلمان).
ووفق الدستور التونسي، يؤدي رئيس الجمهورية المنتخب أمام مجلس نواب الشعب اليمين التالية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال تونس وسلامة ترابها، وأن أحترم دستورها وتشريعها وأن أرعى مصالحها، وأن ألتزم بالولاء لها".
والخميس الماضي، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، رسميا، فوز سعيد بالرئاسية، بعد حصوله على 72.71 بالمئة من أصوات الناخبين.
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