"حماس" تدعو قمة عدم الانحياز لتحرك عاجل ضد "جرائم" إسرائيل

إسطنبول/الخليج 365

دعا عزت الرشق، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، القمة الثامنة عشرة، لمنظمة حركة عدم الانحياز، المرتقبة في العاصمة الآذرية باكو، إلى "اتخاذ موقف حازم وتحرّك عاجل يضع حدا لجرائم الاحتلال" الإسرائيلي.

وفي تصريحات للأناضول، الثلاثاء، أشار الرشق إلى "أهمية الدور الذي تقوم به المنظمات الإقليمية والدولية، في الوقوف مع القضايا العادلة، وعلى رأسها، قضية فلسطين، والدفاع عن حقوق الشعوب في مقاومة الاستعمار وإنهاء الاحتلال، ونيل الاستقلال وتقرير المصير".

وقال إن حركة حماس "تنظر ببالغ الأهمية لهذا الدور، في ظل انحياز الإدارة الأمريكية لأجندات الاحتلال الإسرائيلي".

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وأعرب عن تثمينه وترحيبه لاستضافة أذربيجان لقمة حركة عدم الانحياز (25 و26 من الشهر الجاري)، معبرا عن شكره لمواقف أذربيجان الداعمة لفلسطين ونضال شعبها.

ولفت الرّشق إلى ضرورة "أن تخرج هذه القمّة بقرارات تدعم الحقّ الفلسطيني المشروع في نضاله من أجل تحرير أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس".

ورأى أن القمّة التي ستعقد في أذربيجان بعد أيام، "ستشكل فرصة حقيقية لاتخاذ موقف حازم وتحرّك عاجل يضع حدا لجرائم الاحتلال".

وشدد على أن "التصعيد الخطير الذي يمارسه الاحتلال ضد الأرض والشعب الفلسطيني، وضد المقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي القلب منها المسجد الأقصى، يضع قادة الدول المشاركين في هذه القمّة، أمام مسؤولياتهم التاريخية في الوقوف مع الشعب الفلسطيني لتحرير أرضه وإنهاء الاحتلال".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.