رام الله... وقفة منددة بقرار قضائي يحجب مواقع إلكترونية

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365

نظّم عشرات الصحفيين الفلسطينيين، الأربعاء، وقفة أمام مجلس القضاء الأعلى، في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، منددين بقرار قضائي يقضي بحجب 59 موقعا إلكترونيا.

ورفع المشاركون في الوقفة التي دعت لها نقابة الصحفيين الفلسطينيين، شعارات منددة بالقرار.

وقال ناصر أبو بكر، نقيب الصحفيين الفلسطينيين، في كلمة خلال الوقفة، إن "الصحفي الفلسطيني صوت الحقيقة، وعلى السلطات أن تكافئ الصحافة الفلسطينية بدلا من حجبها وقمعها".

وطالب بالعدول الفوري عن القرار الذي وصفه بـ"الجائر".

وأضاف:" ماضون في خطواتنا الاحتجاجية حتى العدول عن القرار".

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وتعقد محكمة الصلح في رام الله، الأربعاء، جلسة للنظر في الاستئناف المقدم من قبل محامي نقابة الصحفيين الفلسطينيين.

وعبّر أبو بكر عن أمله بأن تصدر المحكمة قرارا يلغي القرار السابق.

والإثنين، قررت محكمة الصلح برام الله، وسط الضفة، حجب 59 موقعًا إلكترونيًا في فلسطين، بناء على طلب من النائب العام.

ووفقًا لنص القرار، الذي أصدره القاضي محمد حسين، فإن "هذه المواقع قامت بنشر ووضع عبارات وصور ومقالات عبر الإنترنت تُهدد الأمن القومي والسلم الأهلي والإخلال بالنظام العام والآداب العامة وإثارة الرأي العام الفلسطيني".

وبحسب بيان من مكتب النائب العام أكرم الخطيب، فإن "قرار الحجب جاء بعد ورود شكاوى للنيابة العامة ضد هذه المواقع، وأن بعضها مجهول المصدر والتمويل والإدارة".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.