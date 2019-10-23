الأرز أم الخبز؟.. إذا كنت تستهدف “السعرات” هذا ما عليك اختياره

صحيفة الخليج الالكترونية

قد يحتار الباحثون عن حياة صحية أفضل، بين الاختيار الأرز أم الخبز في وجبات الطعام؟ أيهما أفضل؟ إلا أن باحثين أكدوا أن اختيار أحدهما يعتمد على أهدافك الغذائية؛ فالأرز يوفر المزيد من الفيتامينات والمعادن؛ لكن الخبز أقل في السعرات الحرارية والكربوهيدرات؛ فالأشخاص الذين يستهلكون الخبز يزنون أقل، ويكون لديهم مستوى السكري في الدم ومستويات الكوليسترول أقل مقارنة بمن يستهلكون الأرز.

وفق “سكاي نيوز عربية” يُعتبر الأرز من أهم الحبوب التي يحتاجها جسم الإنسان، ومن مميزاته أنه يقدم في جميع الفصول، ولا تكاد تخلو مائدة منه، كما يتناوله الكبار والصغار والمرضى والأصحاء، وهناك حوالى 150 صنفًا من الأرز، وينتمي الأرز لفصيلة النشويات.

ويحتوي كوب من الأرز المطبوخ على 160 سعرًا حراريًّا، وهو يحتوي على ماء وبروتين ومواد دهنية، ومواد نشوية وعلى أملاح معدنية وخاصة البوتاسيوم والصوديوم والكالسيوم والمنغنيز والحديد والفسفور والكبريت واليود، ويحتوي الأرز غير المقشور إضافة لهذه المكونات على فيتامينات (A) و(B) و(E).

أما بالنسبة للخبز ونبات القمح فهو من أقدم ما عرفه الإنسان، ويعود تاريخه ومعرفته إلى العصر الحجري وهو نبات يُنتج حبوبًا مركبة على شكل سنابل تعتبر الغذاء الرئيسي لكثير من شعوب العالم.

والقيمة الغذائية للخبز والقمح عالية، وبشكل عام فإن 100 غرام خبز تحتوي على 250- 280 سعرًا حراريًّا، كما أنه لا فرق كبير بين الخبز الأسمر والأبيض في السعرات الحرارية؛ فالعامل الأساسي الذي يحدد السعرات الحرارية في الخبز هو كمية الطحين الذي يحتويه، بغض النظر عن نوعه، ويخطئ البعض إذ يظنون أن تحميص الخبز يؤدي إلى فقدان السعرات الحرارية منه؛ إذ إن الخبز في التحميص يفقد الماء بشكل أساسي، وبما أن الماء خالٍ من السعرات الحرارية؛ فإنه لا يوجد فرق في السعرات الحرارية بين الخبز المحمص وغير المحمص.

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التغذية

إذا كنت تحاول الحد من السعرات الحرارية الخاصة بك؛ فالخبز هو الخيار الأفضل؛ كون ربع كوب من الأرز البني يحتوي على 108 سعرات حرارية، و3 غرامات من البروتين، و1 غرام من الدهون، و22 غرامًا من الكربوهيدرات؛ بينما تحتوي شريحة خبز القمح الكامل على 69 سعرة حرارية، و4 غرامات من البروتين، و1 غرام من الدهون، و12 غرامًا من الكربوهيدرات.

كما يحتوي الأرز الأبيض والخبز الأبيض على كميات مماثلة من السعرات الحرارية والدهون والكربوهيدرات والبروتين مثل نظرائها من الحبوب الكاملة.

الألياف

وعندما يتعلق الأمر بالألياف، توفر نصف كوب من الأرز البني 2 غرام من الألياف، وشريحة من خبز القمح الكامل تحتوي على 2 غرام؛ بينما يحتوي الأرز الأبيض فقط على 0.3 غرام من الألياف، والخبز الأبيض يوفر 0.4 غرام فقط.

فالألياف تساعد على الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، وتحد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب وتساعد في الحفاظ على الوزن؛ لذا يجب أن تهدف النساء إلى استهلاك 25 غرامًا يوميًّا، أما الرجال فيحتاجون نحو 38 غرامًا من الألياف يوميًّا.