ريفر بليت يتأهل لنهائي كأس ليبرتادوريس

صحيفة الخليج الالكترونية تأهل فريق ريفر بليت الأرجنتيني إلى المباراة النهائية لبطولة كأس ليبرتادوريس لكرة القدم ، رغم خسارته أمام غريمه ومواطنه بوكا جونيورز بهدف نظيف.

حيث سجل هدف بوكا جونيورز والمباراة الوحيد اللاعب يان هورتادو في الدقيقة 80 ، ولكنه لم يكن كافياً لعبور فريقه للدور النهائي ، واستفاد ريفر بليت من فوزه على بوكا جونيورز بهدفين دون رد ، في لقاء الذهاب ، ليتأهل إلى نهائي كأس ليبرتادوريس للمرة الثانية على التوالي ، بنتيجة 2 – 1 ، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وسيلعب ريفر بليت في المباراة النهائية للبطولة القارية مع المتأهل من مباراة فلامنجو وجريميو البرازيليين. انشر الخبر :

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